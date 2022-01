Effetto Omicron: Ferrovie cancella 180 treni regionali (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 180 i treni regionali di trenitalia, pari al 3% dell’offerta locale, che saranno cancellati a partire da domani per la riorganizzazione del servizio dovuta alla diffusione dei contagi Omicron, mentre complessivamente - tra cancellazioni e sostituzioni con autobus - saranno 550 le corse interessate, pari al 9% del trasporto regionale. Lo spiega il gruppo Fs sottolineando che da domani trenitalia riorganizzerà i collegamenti regionali e le Frecce, con cancellazioni pianificate, “quanto più possibile contenute nei numeri e, soprattutto, mirate alle fasce orarie di minore affluenza”. trenitalia assicura l’impegno ad affrontare l’aumento dei contagi da Covid-19 attraverso “azioni volte a contenere il loro inevitabile ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 180 iditalia, pari al 3% dell’offerta locale, che sarannoti a partire da domani per la riorganizzazione del servizio dovuta alla diffusione dei contagi, mentre complessivamente - trazioni e sostituzioni con autobus - saranno 550 le corse interessate, pari al 9% del trasporto regionale. Lo spiega il gruppo Fs sottolineando che da domanitalia riorganizzerà i collegamentie le Frecce, conzioni pianificate, “quanto più possibile contenute nei numeri e, soprattutto, mirate alle fasce orarie di minore affluenza”.talia assicura l’impegno ad affrontare l’aumento dei contagi da Covid-19 attraverso “azioni volte a contenere il loro inevitabile ...

