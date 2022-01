“È successo dopo la puntata”. C’è Posta per te, la toccante storia di Salvatore commuove tutti (Di domenica 9 gennaio 2022) È tornata Maria De Filippi con il suo C’è Posta per te ed immancabilmente le sue storie, del sabato sera, sono oggetto di discussione di tutta la settimana seguente. Abbiamo già parlato delle storie più forti della serata dell’8 gennaio 2022, ora però è ora di parlare di anche un altro fatto: la popolarità che i protagonisti acquisiscono dopo le ospitate. Questa è ad esempio la storia di Salvatore Loverso, un pallanuotista di Finale Emilia, in provincia di Modena. Il giovane è arrivato a C’è Posta Per Te perché chiamato da sua madre, che ha voluto fargli una sorpresa facendogli conoscere Stefano De Martino. Lo sportivo, infatti, sarebbe un grande fan del ballerino che lo vedrebbe come un uomo posato che con sacrificio è riuscito a coronare i suoi sogni. Salvatore Loverso, a C’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) È tornata Maria De Filippi con il suo C’èper te ed immancabilmente le sue storie, del sabato sera, sono oggetto di discussione di tutta la settimana seguente. Abbiamo già parlato delle storie più forti della serata dell’8 gennaio 2022, ora però è ora di parlare di anche un altro fatto: la popolarità che i protagonisti acquisisconole ospitate. Questa è ad esempio ladiLoverso, un pallanuotista di Finale Emilia, in provincia di Modena. Il giovane è arrivato a C’èPer Te perché chiamato da sua madre, che ha voluto fargli una sorpresa facendogli conoscere Stefano De Martino. Lo sportivo, infatti, sarebbe un grande fan del ballerino che lo vedrebbe come un uomo posato che con sacrificio è riuscito a coronare i suoi sogni.Loverso, a C’è ...

Advertising

fattoquotidiano : La Francia lunedì scorso ha riaperto le scuole e in soli 4 giorni ha avuto una valanga di contagi: ecco cos'è succe… - borghi_claudio : Tutto quello che avevo da dire sul green pass l'ho detto prima e dopo, internamente e esternamente. Sapete cosa è s… - AmiciUfficiale : Continua il confronto tra LDA ed Elena dopo alcune incomprensioni in casetta... Per scoprire cosa è successo clicca… - SorieroAndreina : RT @mat11700: Soleil a Nathaly: 'Non capisco Miriana, Jessica e Lulú che dopo tutto quello che è successo dal nulla mi parlano e mi chiedon… - paolosaletti1 : RT @Bennid22: Immaginate se l'ASL avesse messo in quarantena 3 giocatori della Juventus, la Juventus se ne fosse fregata e li avesse schier… -

Ultime Notizie dalla rete : successo dopo Diretta Napoli - Sampdoria ore 16.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming NAPOLI - Dopo il pareggio ottenuto sul campo della Juventus, il Napoli ospita la Sampdoria , per la seconda ... al posto del tecnico toscano), cercherà di ottenere il primo successo del 2022, contro una ...

NBA, Kendrick Perkins elogia Brown e punzecchia Tatum: la risposta è piccata ... guidando i Celtics al successo. Ad accompagnarlo ci sono i 19 di Jayson Tatum , che pur non tirando in maniera eccezionale (6/14) ha comunque fatto il suo per la larga vittoria dei biancoverdi, dopo ...

Il Losanna torna al successo dopo un mese RSI.ch Informazione Wta Melbourne, il ritorno vincente di Amanda Anisimova A due anni e mezzo dalla semifinale del Roland Garros, la russo-statunitense vince il secondo torneo della carriera: battuta in finale la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.

Mara Venier, il suo matrimonio distrutto: il brutto tradimento Il matrimonio della conduttrice Mara Venier è finito e la causa è di un tradimento. Ecco i dettagli, la triste storia.

NAPOLI -il pareggio ottenuto sul campo della Juventus, il Napoli ospita la Sampdoria , per la seconda ... al posto del tecnico toscano), cercherà di ottenere il primodel 2022, contro una ...... guidando i Celtics al. Ad accompagnarlo ci sono i 19 di Jayson Tatum , che pur non tirando in maniera eccezionale (6/14) ha comunque fatto il suo per la larga vittoria dei biancoverdi,...A due anni e mezzo dalla semifinale del Roland Garros, la russo-statunitense vince il secondo torneo della carriera: battuta in finale la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.Il matrimonio della conduttrice Mara Venier è finito e la causa è di un tradimento. Ecco i dettagli, la triste storia.