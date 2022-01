È morto Nicola Vox. Il noto dj siciliano ha fatto ballare intere generazioni tra Taormina e Giardini

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il mondo della musica, ma non solo, piange la scomparsa diVox . È, infatti, improvvisamente all'età di 46 anni il djGarofalo (in arteVox), molto conosciuto in ...

Il mondo della musica siciliano, ma non solo, piange la scomparsa diVox . È, infatti, improvvisamente all'età di 46 anni il djGarofalo (in arteVox), molto conosciuto in Sicilia. Il noto vocalist ha fatto ballare intere generazioni, ...