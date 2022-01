E’ morto il piccolo Miguel Angel Perez, Morata gli aveva dedicato un gol: “una notizia che non avrei mai voluto ricevere” (Di domenica 9 gennaio 2022) Arriva una bruttissima notizia direttamente dalla Spagna: è morto il piccolo Miguel Angel Perez, il bambino di 10 anni malato di tumore, a cui Alvaro Morata dedicò il gol segnato nella sfida tra Spagna e Svezia, che ha regalato agli iberici il pass per i Mondiali del Qatar 2022. E’ morto dopo aver lottato a lungo con un tumore al cervello: a riferirlo è stata la Federcalcio spagnola. “Una delle notizie che non avrei mai voluto ricevere, ma una grande lezione che mi rimane per tutta la vita. La forza di una grande famiglia e aver potuto condividere con te un po’ di tempo. La tua stella rimarrà e viaggerà sempre con me ovunque vada. Riposa in pace Miguel Angel”, questo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 9 gennaio 2022) Arriva una bruttissimadirettamente dalla Spagna: èil, il bambino di 10 anni malato di tumore, a cui Alvarodedicò il gol segnato nella sfida tra Spagna e Svezia, che ha regalato agli iberici il pass per i Mondiali del Qatar 2022. E’dopo aver lottato a lungo con un tumore al cervello: a riferirlo è stata la Federcalcio spagnola. “Una delle notizie che nonmai, ma una grande lezione che mi rimane per tutta la vita. La forza di una grande famiglia e aver potuto condividere con te un po’ di tempo. La tua stella rimarrà e viaggerà sempre con me ovunque vada. Riposa in pace”, questo ...

