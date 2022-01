Dopo l’elezione del capo dello Stato, quali stravolgimenti parlamentari? (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 9 gen – La legislatura vigente ha sin dal principio abituato a stravolgimenti politici, cambi di casacca e creazione di maggioranze governative inedite. Nella storia repubblicana mai si era assistito ad una così ravvicinata serie di colpi di scena, ridefinizione delle correnti partitiche ed equilibri interni agli esecutivi. l’elezione del capo dello Stato e i possibili sviluppi Pertanto, da parte di ogni analista ed osservatore non appare più esserci sorpresa dinanzi alle possibilità di assistere ad ulteriori cambiamenti interni all’agorà politica nazionale. Anche in ragione di ciò, è probabile che una nuova occasione per osservare alleanze fino ad oggi impensabili sia l’elezione del capo dello Stato, che avrà inizio il prossimo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma, 9 gen – La legislatura vigente ha sin dal principio abituato apolitici, cambi di casacca e creazione di maggioranze governative inedite. Nella storia repubblicana mai si era assistito ad una così ravvicinata serie di colpi di scena, ridefinizione delle correnti partitiche ed equilibri interni agli esecutivi.dele i possibili sviluppi Pertanto, da parte di ogni analista ed osservatore non appare più esserci sorpresa dinanzi alle possibilità di assistere ad ulteriori cambiamenti interni all’agorà politica nazionale. Anche in ragione di ciò, è probabile che una nuova occasione per osservare alleanze fino ad oggi impensabili siadel, che avrà inizio il prossimo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un anno dopo l'attacco a Capitol Hill, Donald Trump torna a parlare di 'voto rubato' per l'elezione di Joe Biden a… - 10261940 : @LilianaArmato Dopo il 24 gennaio,con l`elezione di Draghi al Colle,cosa urlerete ? Smarriti senza la parola d`ordi… - Gianlustella : @LuigiColline La penso esattamente come Lei. Anche io ritengo che al momento della conversione del DL l’attuale gov… - luc_sca : strano, proprio adesso, dopo 2 anni senza un focolaio, che vogliano evitatare l'elezione e far continuare Mattarel… - Renato74882294 : @alby61 @anna_1951 Vedremo. In fondo non abbiamo da aspettare molto. Non c'é più molto tempo. I giochi si devono fa… -