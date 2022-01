“Dopo?” Cristina Leone Rossi e il lancio del suo nuovo progetto letterario (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cristina Leone Rossi, autrice del romanzo Non trovo più parole (edito da bookabook e pubblicato nel maggio del 2021) attualmente è impegnata nella campagna crowfunding con il nuovo romanzo “Dopo?” e sono cento i giorni disponibili per arrivare al raggiungimento di almeno 200 pre-ordine, che serviranno a raggiungere la pubblicazione effettiva del romanzo. Ph. Paolo PalmieriIntanto siamo andati a fare due chiacchiere con lei per avere alcune delucidazioni ulteriori in merito a questa sua importante iniziativa. Cristina, quando è avvenuto il lancio del tuo nuovo progetto letterario? Il 10 dicembre del 2021, alle ore 18.30 presso il ristornate Tomà (ristornate del cantante Tommaso Paradiso, a Roma in via Pompeo Magno ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 gennaio 2022), autrice del romanzo Non trovo più parole (edito da bookabook e pubblicato nel maggio del 2021) attualmente è impegnata nella campagna crowfunding con ilromanzo “?” e sono cento i giorni disponibili per arrivare al raggiungimento di almeno 200 pre-ordine, che serviranno a raggiungere la pubblicazione effettiva del romanzo. Ph. Paolo PalmieriIntanto siamo andati a fare due chiacchiere con lei per avere alcune delucidazioni ulteriori in merito a questa sua importante iniziativa., quando è avvenuto ildel tuo? Il 10 dicembre del 2021, alle ore 18.30 presso il ristornate Tomà (ristornate del cantante Tommaso Paradiso, a Roma in via Pompeo Magno ...

