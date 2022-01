Domenica Rai Sport, 9 Gennaio 2022 | diretta Sci Alpino, Pallavolo, Basket, Pattinaggio (Di domenica 9 gennaio 2022) Come ogni fine settimana oggi, Domenica 9 Gennaio 2022, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offerta Sportiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Rai Sport in onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227,... Leggi su digital-news (Di domenica 9 gennaio 2022) Come ogni fine settimana oggi,, Digital-News.it (www.digital-news.it) vi presenta l'offertaiva targata Rai del weekend sulle reti generaliste e all'interno della programmazione Raiin onda gratuitamente sulla piattaforma digitale terrestre (LCN 57 e 58) e su satellite in chiaro in versione HD (Sky canale 227,...

Advertising

vincef_ : RT @see_lallero: Quella volta in cui Amadeus venne assalito da Silvia Salemi sul palco dell'Ariston di Sanremo. Dall'ultima puntata di 'Do… - AnnaMancini81 : Stasera in tv domenica 9 gennaio 2022, I programmi in onda - OrianaCerbone : RT @ParcoVelia: ??Appuntamento domenica 9 gennaio 2021 alle ore 12:20 con Linea Verde - RaiUno per scoprire le bellezze dell’antica città d… - see_lallero : Quella volta in cui Amadeus venne assalito da Silvia Salemi sul palco dell'Ariston di Sanremo. Dall'ultima puntata… - Massimi29966031 : RT @ParcoVelia: ??Appuntamento domenica 9 gennaio 2021 alle ore 12:20 con Linea Verde - RaiUno per scoprire le bellezze dell’antica città d… -