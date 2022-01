DOMENICA IN: MARA VENIER TRA SANREMO, VACCINI, LUCA ARGENTERO E GIOVANNA CIVITILLO (Di domenica 9 gennaio 2022) DOMENICA 9 gennaio, dalle 14.00 su Rai1, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, MARA VENIER conduce una nuova puntata di DOMENICA In. Numerosi gli ospiti a partire dall’attore LUCA ARGENTERO che interverrà per presentare l’attesissima seconda serie di Doc – Nelle tue Mani, prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, e in onda su Rai1 da giovedì 13 gennaio. GIOVANNA CIVITILLO, showgirl e moglie di Amadeus, si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a dare qualche anticipazione sui suoi prossimi impegni professionali. Il giornalista e direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio presenterà il libro ‘Indro il ‘900’, dedicato alla figura dell’indimenticato giornalista Indro Montanelli, scomparso nel 2001. E ancora, a poche settimane dal Festival ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 9 gennaio 2022)9 gennaio, dalle 14.00 su Rai1, in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma,conduce una nuova puntata diIn. Numerosi gli ospiti a partire dall’attoreche interverrà per presentare l’attesissima seconda serie di Doc – Nelle tue Mani, prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, e in onda su Rai1 da giovedì 13 gennaio., showgirl e moglie di Amadeus, si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a dare qualche anticipazione sui suoi prossimi impegni professionali. Il giornalista e direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio presenterà il libro ‘Indro il ‘900’, dedicato alla figura dell’indimenticato giornalista Indro Montanelli, scomparso nel 2001. E ancora, a poche settimane dal Festival ...

