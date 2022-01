Domenica In, Luca Argentero: la dichiarazione d’amore alle donne della sua vita (Di domenica 9 gennaio 2022) Luca Argentero oggi è stato ospite a Domenica In dove si è raccontato tra carriera e vita privata L’attore Luca Argentero è stato ospite questo pomeriggio di Mara Venier a Domenica In e si è raccontato tra carriera e vita privata, ma prima un filmato omaggio alla sua carriera. “Fare l’attore? E’ una cosa che è capitata in modo incidentale, io sono laureato in economia. Poi è successo…”, ha raccontato a Mara Venier. Il suo primo ruolo da attore è stato nella fiction Carabinieri. Poi tutto “si è subito incasellato molto in fretta nel posto giusto”, ha commentato. Tra gli altri ha lavorato anche con Ferzan Ozpetek: “E’ speciale perché a prescindere dal rapporto lavorativo è diventato un amico negli anni. Mi sono sempre affidato a lui per dei consigli ... Leggi su 361magazine (Di domenica 9 gennaio 2022)oggi è stato ospite aIn dove si è raccontato tra carriera eprivata L’attoreè stato ospite questo pomeriggio di Mara Venier aIn e si è raccontato tra carriera eprivata, ma prima un filmato omaggio alla sua carriera. “Fare l’attore? E’ una cosa che è capitata in modo incidentale, io sono laureato in economia. Poi è successo…”, ha raccontato a Mara Venier. Il suo primo ruolo da attore è stato nella fiction Carabinieri. Poi tutto “si è subito incasellato molto in fretta nel posto giusto”, ha commentato. Tra gli altri ha lavorato anche con Ferzan Ozpetek: “E’ speciale perché a prescindere dal rapporto lavorativo è diventato un amico negli anni. Mi sono sempre affidato a lui per dei consigli ...

