Domenica In anticipazioni 9 gennaio | torna il talk di attualità | gli ospiti

Sarà una puntata diversa dal solito quella di Domenica IN di oggi 9 gennaio 2022; visto quello che sta succedendo nel nostro paese, Rai 1 sceglie di tornare a informare gli italiani, allontanando le fake news e cercando di dare la parola a personaggi autorevoli che saranno in grado di rispondere a domande e chiarire dubbi nel programma di Mara Venier che da oggi, darà nuovamente spazio al talk dedicato all'attualità. Una storia di "spazio Covid e vaccini": in studio il prof. Francesco Vaia, direttore sanitario dell'ospedale 'Spallanzani' di Roma, il prof. Luca Richeldi, pneumologo del policlinico 'Gemelli' di Roma e il cantante Albano Carrisi, positivo al Covid qualche settimane fa. In collegamento, inoltre, il prof. Matteo bassetti, infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova; Giovanni Toti, ...

