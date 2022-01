Domani, la conferenza stampa di Draghi sul nuovo decreto. Caos scuola (Di domenica 9 gennaio 2022) Boom di prime dosi tra gli over 50 Il provvedimento che prevede l'obbligo di vaccinazione per tutti gli overo 50 (lavoratori, pensionati, disoccupati, ecc.) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ... Leggi su theitaliantimes (Di domenica 9 gennaio 2022) Boom di prime dosi tra gli over 50 Il provvedimento che prevede l'obbligo di vaccinazione per tutti gli overo 50 (lavoratori, pensionati, disoccupati, ecc.) è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Toronto-#Insigne: domani annuncio alle 15 italiane. E alle 17 il presidente #Manning terrà una conferenza via zoom… - Agenzia_Ansa : Trump cancella la conferenza stampa in programma domani, il giorno del primo anniversario dell'assalto al Congresso… - GiovaAlbanese : Domani alle 14 conferenza stampa di #Allegri, alla vigilia di #JuveNapoli. - TwittinLor : RT @micor55: Mentre Conte lavorava anche di notte Domani è attesa la conferenza stampa del 'Io so io e voi non siete un cazzo' Ma prima i… - MauroMaggio72 : Domani conferenza stampa di #Draghi. I giornalisti affilano le armi, diciamo -