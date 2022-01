Djokovic, governo Australia a tribunale: “Non può entrare” (Di domenica 9 gennaio 2022) Mancano poche ore alla sentenza in Australia che riguarda Novak Djokovic, al momento recluso in una stanza del Park Hotel. Nell’attesa della sentenza, che sarà possibile seguire online, il tribunale di Melbourne ha pubblicato le osservazioni del ministro degli Interni in risposta a quelle del giocatore serbo. Il governo ribadisce che l’infezione da Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere l’esenzione medica e che Djokovic non ha fornito ulteriori prove evidenti di controindicazione al vaccino. Come si legge al punto 64, non esistono garanzie di ingresso da parte di un cittadino non Australiano nel Paese. Esistono infatti criteri per l’ingresso e ragioni per cui il visto può essere annullato o rifiutato. Nonostante a Djokovic sia stato confermato che le sue ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) Mancano poche ore alla sentenza inche riguarda Novak, al momento recluso in una stanza del Park Hotel. Nell’attesa della sentenza, che sarà possibile seguire online, ildi Melbourne ha pubblicato le osservazioni del ministro degli Interni in risposta a quelle del giocatore serbo. Ilribadisce che l’infezione da Covid non è una motivazione sufficiente per ottenere l’esenzione medica e chenon ha fornito ulteriori prove evidenti di controindicazione al vaccino. Come si legge al punto 64, non esistono garanzie di ingresso da parte di un cittadino nonno nel Paese. Esistono infatti criteri per l’ingresso e ragioni per cui il visto può essere annullato o rifiutato. Nonostante asia stato confermato che le sue ...

