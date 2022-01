DIRETTA Roma-Juventus: segui la partita LIVE (Di domenica 9 gennaio 2022) Tutto pronto per Roma-Juventus, match delle 18:30 del ventunesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca allo stadio Olimpico. Manca sempre meno al fischio di inizio di Roma-Juventus, match della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio fissato alle ore 18:30. La formazione di José Mourinho ospita allo stadio Olimpico di Roma i bianconeri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 9 gennaio 2022) Tutto pronto per, match delle 18:30 del ventunesimo turno di Serie A 2021/2022. Si gioca allo stadio Olimpico. Manca sempre meno al fischio di inizio di, match della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Fischio di inizio fissato alle ore 18:30. La formazione di José Mourinho ospita allo stadio Olimpico dii bianconeri Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

r_campix : @PollyGalli Questo ragazzo parla di Roma, ma ho esperienza diretta di due anni fa segnalata ad @atm_informa e… - m_Barbuto2019 : Seguite la diretta di Alessandro Leonardi. Oggi ore 16.30 live sul Roma del 15, in tanti state chiedendo per perno… - infoitsport : Diretta Roma-Juventus dalle 18,30, probabili formazioni e dove vederla in tv: Maitland-Niles subito titolare - infoitsport : Roma-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla | La Diretta - infoitsport : Roma-Juventus 18.30 diretta LIVE, formazioni e dove vederla -