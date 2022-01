Diretta Roma-Juventus 1-1 | Dybala con il mancino batte Rui Patricio

Advertising

telodogratis : Roma-Juventus 0-0. LA DIRETTA - Corriere : Roma-Juventus: Dybala con Kean, Mourinho lancia Felix. Diretta 0-0 - infoitsport : DIRETTA ROMA JUVENTUS/ Video streaming tv: big match affidato a Davide Massa - infoitsport : Roma-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - zazoomblog : Diretta Roma-Juventus 0-0: iniziata la partita allOlimpico - #Diretta #Roma-Juventus #iniziata -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Roma

Arbitro : Massa Dove vedere la partita in tv e in streaming La gara- Juventus, in programma questa sera alle 18:30 allo Stadio Olimpico, verrà trasmessa inesclusiva da Dazn. Per ...UDINESE ATALANTA: FRIULANI KO PER IL COVID! LaUdinese Atalanta , nel caso in cui non ... invece, non ha sorriso alla fine del girone di andata: prima il brutto ko casalingo contro la, ...JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio Bentancur, Locatelli, Mckennie, Dybala, Kean, Chiesa Ore 17:15 – Sky Sport comunica in anteprima la formazion ...All'Olimpico arriva la Juventus: e la Roma di José Mourinho deve cercare subito di mettersi alle spalle la sconfitta di San Siro contro il Milan. Anche perché per i ...