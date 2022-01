Diretta Roma-Juventus 1-1 | apre Abraham | risponde Dybala Parità all' intervallo

Advertising

News24_it : Diretta LIVE Roma-Juventus 1-1: gol di testa di Abraham. Pareggia Dybala - - CalcioOggi : Roma-Juventus 1-1 gol di Abraham e Dybala | La diretta - La Gazzetta dello Sport - infoitsport : Roma-Juventus, dove vederla: diretta tv, streaming e formazioni - telodogratis : Roma-Juventus 0-0. LA DIRETTA - Corriere : Roma-Juventus: Dybala con Kean, Mourinho lancia Felix. Diretta 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Roma

...3 - 3 contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli e condivide il sesto posto insieme a Fiorentina e. Simone Inzaghi, Tapiro d'oro da Striscia/ "Beffa Champions? Non era andata bene..."INTER ...... tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Olimpico,e Juventus si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA...Calcio d'inizio alle 18.30. Giallorossi col nuovo acquisto Maitland-Niles, tra bianconeri c'è ancora Rugani in difesa ...JUVENTUS (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Rugani, De Sciglio Bentancur, Locatelli, Mckennie, Dybala, Kean, Chiesa Ore 17:15 – Sky Sport comunica in anteprima la formazion ...