Detto Fatto anticipazioni 10-14 gennaio 2022: torna Bianca Guaccero (Di domenica 9 gennaio 2022) Le feste sono ufficialmente finite e Bianca Guaccero torna ad occupare la sua solita fascia oraria con Detto Fatto. Le anticipazioni annunciano che il programma di consigli e tutorial andrà in onda dal 10 al 14 gennaio alle ore 15.15 circa. Tanti gli ospiti che interverranno nell'arco della settimana, tra cui anche Cinzia TH Torrini e Chiara Gamberale. Ci sarà anche una novità con Giovanna Civitillo! anticipazioni Detto Fatto 10 gennaio: novità nel programma con Giovanna Civitillo Detto Fatto riparte con una nuova rubrica dedicata all'imminente Festival di Sanremo. Sarà proprio la moglie di Amadeus ad occuparsi dello spazio chiamato 'Crucicanzone', nel quale vedremo ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 9 gennaio 2022) Le feste sono ufficialmente finite ead occupare la sua solita fascia oraria con. Leannunciano che il programma di consigli e tutorial andrà in onda dal 10 al 14alle ore 15.15 circa. Tanti gli ospiti che interverranno nell'arco della settimana, tra cui anche Cinzia TH Torrini e Chiara Gamberale. Ci sarà anche una novità con Giovanna Civitillo!10: novità nel programma con Giovanna Civitilloriparte con una nuova rubrica dedicata all'imminente Festival di Sanremo. Sarà proprio la moglie di Amadeus ad occuparsi dello spazio chiamato 'Crucicanzone', nel quale vedremo ...

Advertising

sportmediaset : #Mourinho: 'Tre anni fa ho detto no al Milan, un piacere tremendo averlo fatto'. #SportMediaset… - grandevip6 : Sì, Jessica dice che soleil le ha fatto un mezzo taglio del cazzo, ovviamente alle spalle, perché dopo il taglio av… - eleshere : RT @stanzasingola2: che mi hai detto l’altro giorno? devi essere chiaro con le persone che ami e ho seguito il tuo consiglio bravo bene! m… - Darkrooom1 : Sophie le avrà fatto il lavaggio del cervello dopo che lui le ha detto che non si deve fidare , e lei come una cogliona ci e' cascata #jerù - micheliandrea3 : #GFvip #FUORIKATIA #fuorisignorini Al signobuffone che nulla ha fatto per punire la RAZZISTA, quindi complice, un… -