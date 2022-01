Deltacron, la nuova variante del Covid-19 scoperta a Cipro combina insieme Delta e Omicron: 25 i casi (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo la variante Omicron, emerge ora la Deltacron. La prima sta mettendo nuovamente in ginocchio l’Italia e gran parte d’Europa per quanto riguarda i contagi da Covid-19, ma all’orizzonte potrebbe essere già comparso un nuovo ceppo. Da Cipro sono infatti emersi alcuni casi, in corso di analisi, di una variante che combina insieme le due più note dell’ultimo anno di pandemia. Da Cipro emerge la variante Deltacron: “Co-infezioni di Omicon e Delta” L’evoluzione del Covid-19 potrebbe essere arrivata al punto in cui alcune varianti si sono combinate tra di loro: la notizia arriva da ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 9 gennaio 2022) Dopo la, emerge ora la. La prima sta mettendomente in ginocchio l’Italia e gran parte d’Europa per quanto riguarda i contagi da-19, ma all’orizzonte potrebbe essere già comparso un nuovo ceppo. Dasono infatti emersi alcuni, in corso di analisi, di unachele due più note dell’ultimo anno di pandemia. Daemerge la: “Co-infezioni di Omicon e” L’evoluzione del-19 potrebbe essere arrivata al punto in cui alcune varianti si sonote tra di loro: la notizia arriva da ...

fanpage : Scoperta nuova variante di Covid, la #Deltacron, a Cipro 'quasi tutti in ospedale' - zarkon85 : RT @sbruffino: GilesTroll (H-index 13 in boh) - Oggi vi parlo della nuova variante Deltacron EricTopol (H-index 241) - : lggete qui sotto… - InformazioneA : #COVID19 E' stato scoperto un nuovo ceppo del virus a #Cipro, ed è un ibrido tra la variante #Omicron e #Delta. Gl… - fabriziox23 : RT @JackLon15255989: Nazivax preparate il braccino per l'ennesima brodaglia, nuova influenza in arrivo. Non sia mai vi venga il mal di gola… - Moonstaer_03 : Ma in che senso hanno trovato una nuova variante a Cipro e l'hanno chiamata 'Deltacron', vi prego ditemi che sto nome è uno scherzo -