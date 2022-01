Decreto Covid, il Governo è accerchiato. Domani la conferenza stampa di Draghi (Di domenica 9 gennaio 2022) Spiegare, rassicurare. Ma anche difendere una scelta difficile ma necessaria, come quella di imporre l'obbligo vaccinale agli over 50. Perché Omicron corre, i contagi sfiorano i 200mila nuovi casi al ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 9 gennaio 2022) Spiegare, rassicurare. Ma anche difendere una scelta difficile ma necessaria, come quella di imporre l'obbligo vaccinale agli over 50. Perché Omicron corre, i contagi sfiorano i 200mila nuovi casi al ...

Advertising

borghi_claudio : Una delle assurdità più grandi del già assurdo ultimo decreto covid è questa. Il DIFFERIMENTO per i guariti dipende… - Agenzia_Ansa : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato questa sera il decreto legge sulle misure anti Covid… - fattoquotidiano : Covid, il sottosegretario Costa non sa cosa c’è nel decreto: “Sanzione a over 50 no vax? Devo verificare”. La giorn… - alexdpl76 : RT @ParcodiGiacomo: Nuovo decreto covid: boom di prenotazioni. Due ore dopo la pubblicazione in GU erano già 9 milioni le prime dosi prenot… - annadelbello1 : RT @dukana2: #Covid, il sottosegretario #Costa non sa cosa c'è nel decreto: 'Sanzione a over 50 no vax? Devo verificare”?????????? -