Decreto Covid e Super green pass: dai trasporti ai ristoranti, cosa cambia dal 10 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma – Super green pass per trasporti e mezzi pubblici, ma anche alberghi, ristoranti all’aperto, piscine, piste da sci e stadi. Scatta domani, 10 gennaio, l’obbligatorietà del certificato verde rafforzato decisa con il Decreto legge del 29 dicembre. E continua il braccio di ferro per il ritorno della scuola in presenza. Domani si ritorna sui banchi dopo le festività natalizie, ma si moltiplicano gli appelli per la didattica a distanza o per un rinvio della ripresa. Intanto continuano a crescere contagi e ricoveri: l’ultimo bollettino registra un aumento delle terapie intensive (+58) e dei ricoveri ordinari (+339). Sono 197.552 i nuovi casi e 184 morti. Tasso di positività al 16,2%. Attesa sempre per domani la conferenza stampa del premier Draghi sull’obbligo vaccinale ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 gennaio 2022) Roma –pere mezzi pubblici, ma anche alberghi,all’aperto, piscine, piste da sci e stadi. Scatta domani, 10, l’obbligatorietà del certificato verde rafforzato decisa con illegge del 29 dicembre. E continua il braccio di ferro per il ritorno della scuola in presenza. Domani si ritorna sui banchi dopo le festività natalizie, ma si moltiplicano gli appelli per la didattica a distanza o per un rinvio della ripresa. Intanto continuano a crescere contagi e ricoveri: l’ultimo bollettino registra un aumento delle terapie intensive (+58) e dei ricoveri ordinari (+339). Sono 197.552 i nuovi casi e 184 morti. Tasso di positività al 16,2%. Attesa sempre per domani la conferenza stampa del premier Draghi sull’obbligo vaccinale ...

Advertising

borghi_claudio : Una delle assurdità più grandi del già assurdo ultimo decreto covid è questa. Il DIFFERIMENTO per i guariti dipende… - Agenzia_Ansa : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato questa sera il decreto legge sulle misure anti Covid… - fattoquotidiano : Covid, il sottosegretario Costa non sa cosa c’è nel decreto: “Sanzione a over 50 no vax? Devo verificare”. La giorn… - __SoloMe__ : RT @lucabattanta: Durata Green Pass da vaccino Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Occhio a… - adidom63 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'unanimità al nuovo decreto legge Covid che introduce l'obblig… -