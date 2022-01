Decreto Covid, dal 1° febbraio multa di cento euro anche per gli ultracinquantenni senza la terza dose e con il green pass scaduto (Di domenica 9 gennaio 2022) La sanzione di cento euro che implementa l’obbligo vaccinale colpirà anche gli over 50 che, alla data del 1° febbraio, non avranno ricevuto “la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi”: cioè la terza dose, o dose booster. Lo prevede il primo articolo del Decreto legge con le nuove misure anti-Covid, licenziato il 5 gennaio dal Consiglio dei ministri e pubblicato sabato in Gazzetta ufficiale. Confermata, invece, la multa per chi gli ultracinquantenni che al 1° febbraio non avranno iniziato (o completato nei tempi) il ciclo primario di due dosi. La vaccinazione può essere omessa o differita soltanto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) La sanzione diche implementa l’obbligo vaccinale colpiràgli over 50 che, alla data del 1°, non avranno ricevuto “ladi richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi”: cioè la, obooster. Lo prevede il primo articolo dellegge con le nuove misure anti-, licenziato il 5 gennaio dal Consiglio dei ministri e pubblicato sabato in Gazzetta ufficiale. Confermata, invece, laper chi gliche al 1°non avranno iniziato (o completato nei tempi) il ciclo primario di due dosi. La vaccinazione può essere omessa o differita soltanto ...

