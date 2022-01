Debutto vincente di “C’è posta per te”: ecco tutti i dettagli (Di domenica 9 gennaio 2022) Sabato 8 gennaio è andato in onda la prima puntata di “C’è posta per te”. Il people-show di Maria De Filippi domina incontrastato gli ascolti della giornata Debutto vincente di “C’è posta per te”. Il programma – in onda in prima serata su Canale 5 – domina incontrastato gli ascolti della giornata, con 5.953.000 spettatori e il 29.2% di share individui. Un successo confermato dal record storico sul pubblico attivo, dove il people-show di Maria De Filippi raggiunge il 31.84% di share. Leggi anche –> clarissa selassie dopo un lungo sfogo arriva la svolta le sue parole foto Giancarlo Scheri, direttore di Rete: «Maria De Filippi ha riportato il suo programma più iconico – “C’è posta per te” – nel sabato sera di Canale 5 e ancora una volta lo show, giunto alla 25esima edizione, ha conquistato tutto e ... Leggi su 361magazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Sabato 8 gennaio è andato in onda la prima puntata di “C’èper te”. Il people-show di Maria De Filippi domina incontrastato gli ascolti della giornatadi “C’èper te”. Il programma – in onda in prima serata su Canale 5 – domina incontrastato gli ascolti della giornata, con 5.953.000 spettatori e il 29.2% di share individui. Un successo confermato dal record storico sul pubblico attivo, dove il people-show di Maria De Filippi raggiunge il 31.84% di share. Leggi anche –> clarissa selassie dopo un lungo sfogo arriva la svolta le sue parole foto Giancarlo Scheri, direttore di Rete: «Maria De Filippi ha riportato il suo programma più iconico – “C’èper te” – nel sabato sera di Canale 5 e ancora una volta lo show, giunto alla 25esima edizione, ha conquistato tutto e ...

Advertising

zazoomblog : Debutto vincente di “C’è posta per te”: ecco tutti i dettagli - #Debutto #vincente #posta #tutti - 361_magazine : - MontiFrancy82 : Debutto vincente per @CePostaPerTeOff che domina gli ascolti del sabato sera con 5.953.000 spettatori e il 29.2% di… - SMSNEWSOFFICIAL : Debutto vincente per @CePostaPerTeOff che domina gli ascolti del sabato sera con 5.953.000 spettatori e il 29.2% di… - SMSNEWSOFFICIAL : Debutto vincente per “C’è posta per te”, che domina gli ascolti del sabato sera con 5.953.000 spettatori e il 29.2%… -

Ultime Notizie dalla rete : Debutto vincente Indoor: primi sprint dell'anno A Padova in evidenza i giovani velocisti Bacelle (7.55 nei 60 al femminile) e Bandaogo. Debutto stagionale per Eleonora Vandi negli 800 di Ancona Prende il via la stagione indoor 2022 con ...vincente ...

Musetti e Mager ci riprovano ad Adelaide Il vincente di questa sfida sarà poi avversario del russo Karen Khachanov, n.29 ATP, terzo favorito ... Tutti e quattro faranno il loro debutto direttamente al secondo turno. ORDINE DI GIOCO SINGOLARE ...

Paolini, compleanno perfetto: debutto vincente LA NAZIONE Ore 17,00 – Coppa D’Africa. Esordio per l’azzurro Anguissa Il debutto casalingo con il Burkina Faso vedrà il napoletano Frank Zambo Anguissa partire titolare nel 4-3-3 approntato dal tecnico portoghese ...

NBA - Warriors, stanotte finisce il calvario di Klay Thompson Sono passati quasi mille giorni dall'ultima apparizione di Klay Thompson sul parquet: era gara 6 delle Finals tra Golden State e Toronto. Quel giorno fu la rottura del legamento ...

A Padova in evidenza i giovani velocisti Bacelle (7.55 nei 60 al femminile) e Bandaogo.stagionale per Eleonora Vandi negli 800 di Ancona Prende il via la stagione indoor 2022 con ......Ildi questa sfida sarà poi avversario del russo Karen Khachanov, n.29 ATP, terzo favorito ... Tutti e quattro faranno il lorodirettamente al secondo turno. ORDINE DI GIOCO SINGOLARE ...Il debutto casalingo con il Burkina Faso vedrà il napoletano Frank Zambo Anguissa partire titolare nel 4-3-3 approntato dal tecnico portoghese ...Sono passati quasi mille giorni dall'ultima apparizione di Klay Thompson sul parquet: era gara 6 delle Finals tra Golden State e Toronto. Quel giorno fu la rottura del legamento ...