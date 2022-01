Debora Pagano | “Donna Titanio” è il nuovo singolo

(Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA – “” è ildi, in radio e nei digital store dal 7 gennaio. Il brano – scritto dalla stessa artista, prodotto da Gotham Dischi e distribuito Artist First – è un punto cardine per mostrarsi completamente al pubblico, in senso figurato e interiore, scritto dopo l’importante operazione al reparto di unità spinale dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con il giusto distacco emotivo, ma anche il giusto peso nella scelta delle parole. Ha iniziato a soffrire di grave scoliosi dall’età di otto anni e ha trascorso la sua infanzia nel dolore e nei sacrifici, nel tentare di recuperare la sua colonna vertebrale con cure di ogni natura: busti in acciaio, lionesi, busti in gesso, plastica, terapie di trazioni e altre terapie alternative e ...

In radio e nei digital store. Musica: è uscito "Donna Titanio", il nuovo singolo di Debora Pagano Guarda la fotogallery 'Donna Titanio' è il nuovo singolo di Debora Pagano, in uscita in radio e nei digital store da oggi. Il brano - scritto dalla stessa artista, prodotto da Gotham Dischi e distribuito Artist First – è un punto cardine per mostrarsi completamente al pubblico, in senso figurato e interiore, scritto dopo l'importante operazione al reparto di unità spinale dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con il giusto distacco emotivo, ma anche il giusto peso nella scelta delle parole.