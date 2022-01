DAZN Serie A 2021/22 Diretta 21a Giornata, Palinsesto Telecronisti (Di domenica 9 gennaio 2022) Tutto pronto per la 21a Giornata su DAZN per la Serie A TIM nell'era dello streaming. Dal 2021 al 2024, la piattaforma di streaming si è infatti aggiudicata i diritti per la trasmissione di 10 partite a Giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) del massimo campionato nazionale,... Leggi su digital-news (Di domenica 9 gennaio 2022) Tutto pronto per la 21asuper laA TIM nell'era dello streaming. Dalal 2024, la piattaforma di streaming si è infatti aggiudicata i diritti per la trasmissione di 10 partite a(7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva) del massimo campionato nazionale,...

Advertising

zazoomblog : Serie A calcio orari partite di oggi: calendario 9 gennaio canali tv streaming programma DAZN e Sky - #Serie… - InterFanpageFc : Chi giocherà dovrà ricordarsi di ciò che è successo all’andata, sarà una carica in più. AVANTI INTER???? ??Matchday.… - imepicbrozo77 : RT @SoloEsclusivInt: Resistere. Lottare. Contro tutto e tutti. Non indietreggiare di 1 cm. AVANTI INTER ???? ?? Matchday ?? Serie A, 21ª gior… - grafuio : RT @SoloEsclusivInt: Resistere. Lottare. Contro tutto e tutti. Non indietreggiare di 1 cm. AVANTI INTER ???? ?? Matchday ?? Serie A, 21ª gior… - Kimo_2104 : RT @SoloEsclusivInt: Resistere. Lottare. Contro tutto e tutti. Non indietreggiare di 1 cm. AVANTI INTER ???? ?? Matchday ?? Serie A, 21ª gior… -