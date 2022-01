Dayane Mello | un dolce buongiorno ai fan insieme ad Andrea VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di domenica 9 gennaio 2022) La modellaha regalato ai fan unaccanto al suo: ecco cosa ha rivelato La modelladopo l’ultima avventura televisiva in Brasile a La Fazenda è tornata in Italia dalla sua famiglia e dalla sua piccola Sofia. Venerdì scorsoè tornata al Grande Fratello Vip 5 per regalare un’intensa emozione alla sua amica Soleil Sorge dopo aver affrontato un momento di sconforto nella Casa più spiata d’Italia.con un discorso intenso è riuscita a trasmettere a Soleil positività ed una buona dose di ricarica. I fan non vedevano l’ora di ritrovarledopo aver trascorso diverse avventure in giro per l’Italia questa estate. Leggi anche –> clarissa selassie dopo un ...