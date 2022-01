Dayane Mello, chi è il nuovo fidanzato Andrea Turino: “Mi ha cambiato la vita” (Di domenica 9 gennaio 2022) Andrea in queste ore è sulla bocca di molti perché di lui si è parlato durante la puntata di venerdì scorso del “Grande Fratello Vip”. Dayane infatti è tornata a Cinecittà per incontrare proprio l’amica Soleil. Le ha detto: “Ho fatto un Capodanno bellissimo con Andrea e Sofia (la figlia avuta con l’ex Stefano Sala, ndr), ti saluta. Lui mi ha cambiato un po’ la vita, sono davvero felice”. Soleil ha quindi spiegato meglio la situazione e confermato di essere stata lei a presentare Andrea all’amica: “Andrea è il mio migliore amico! Questa estate ho deciso di fare una vacanza con i miei due migliori amici, Andrea e Dayane, ed è successo che si sono innamorati! Non potevo che essere la donna più felice. Sono felicissima per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022)in queste ore è sulla bocca di molti perché di lui si è parlato durante la puntata di venerdì scorso del “Grande Fratello Vip”.infatti è tornata a Cinecittà per incontrare proprio l’amica Soleil. Le ha detto: “Ho fatto un Capodanno bellissimo cone Sofia (la figlia avuta con l’ex Stefano Sala, ndr), ti saluta. Lui mi haun po’ la, sono davvero felice”. Soleil ha quindi spiegato meglio la situazione e confermato di essere stata lei a presentareall’amica: “è il mio migliore amico! Questa estate ho deciso di fare una vacanza con i miei due migliori amici,, ed è successo che si sono innamorati! Non potevo che essere la donna più felice. Sono felicissima per ...

Advertising

fanpage : #Gfvip, Dayane rientra nella casa per fare una sorpresa alla sua amica del cuore Soleil - campisi_eugenia : @nanda1535 Chi non farebbe una foto con Dayane Mello ?????? - MaryMoSoLu : 'Francesco Oppini o Dayane Mello?' Tommy: - amigasrivaa : RT @spi4ndo: #ISOLADEIFAMOSI La lista dei vip contattati per diventare naufraghi: Olga Plachina Loredana Lecciso Jasmine Carrisi Aless… - Nadia__Rossi : RT @spi4ndo: #ISOLADEIFAMOSI La lista dei vip contattati per diventare naufraghi: Olga Plachina Loredana Lecciso Jasmine Carrisi Aless… -