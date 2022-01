Dalla Regione Lazio i fondi per la valorizzazione del “Porticciolo Romano” di Gianola (Di domenica 9 gennaio 2022) Formia – “Grazie all’instancabile opera d’intessitura di reLazioni istituzionali e di promozione del territorio della presidente Carmela Cassetta, il Parco Riviera di Ulisse ha ottenuto (con non poche difficoltà, visti i numerosi concorrenti), attraverso uno specifico progetto dell’Area tecnica, una generosa fetta dei fondi gestiti Dalla Direzione Cultura della Regione Lazio destinati alla valorizzazione dei luoghi di maggior interesse culturale della nostra Regione”. Lo annuncia, in una nota, il Parco Riviera di Ulisse, che spiega: “L’area oggetto dell’intervento sarà quella del cosiddetto Porticciolo Romano di Gianola in Formia (in verità costruito nel 1930 su una struttura preesistente di epoca romana) le cui ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 9 gennaio 2022) Formia – “Grazie all’instancabile opera d’intessitura di reni istituzionali e di promozione del territorio della presidente Carmela Cassetta, il Parco Riviera di Ulisse ha ottenuto (con non poche difficoltà, visti i numerosi concorrenti), attraverso uno specifico progetto dell’Area tecnica, una generosa fetta deigestitiDirezione Cultura delladestinati alladei luoghi di maggior interesse culturale della nostra”. Lo annuncia, in una nota, il Parco Riviera di Ulisse, che spiega: “L’area oggetto dell’intervento sarà quella del cosiddettodiin Formia (in verità costruito nel 1930 su una struttura preesistente di epoca romana) le cui ...

Advertising

robertapinotti : Il #6gennaio 1980 viene ucciso dalla mafia #PiersantiMattarella. Uomo giusto e coraggioso, che voleva rendere la Si… - discordoconme : @GregPignataro Dipende quanto prende dalla regione - lucia_lucchini : RT @augustogregori3: Il presidente del #Lazio @nzingaretti e il Sindaco di #Roma @gualtierieurope ricevuti oggi in udienza da @Pontifex_it.… - SStef_III : @borghi_claudio Non sarebbe un privilegio ma equità, i cittadini ‘continentali’ possono muoversi da una regione all… - Dan_passover : @cominif @ardigiorgio Dipende dalla regione, sono stati in dad in parecchie, chi non era I dad ha fatto comunque de… -