Dakar 2022 Moto, Tappa 7: vittoria per Cornejo, van Beveren il leader (Di domenica 9 gennaio 2022) Tappa 7 della Dakar 2022 dedicata alle Moto andata in archivio. Il grande assente, ovviamente, è Daniel Sanders che è stato costretto a ritirarsi dopo l’incidente patito durante il trasferimento. Un brutto colpo per il centauro e per il team GasGas che, come se non bastasse, non è riuscita a mantenere nemmeno la testa della classifica generale in questo infausto appuntamento di una delle competizioni più affascinanti ed emozionanti. Dakar matrigna ed imprevedibile, quindi, per gli ex sovrani della generale. Sam Sundarland, infatti, non è riuscito a difendere il primato: il britannico è apparso in netta difficoltà pagando ben venticinque minuti dal battistrada odierno. Distacco fatale, ovviamente, anche nella graduatoria riepilogativa di tutte le tappe percorse fin qui. La vittoria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 gennaio 2022)7 delladedicata alleandata in archivio. Il grande assente, ovviamente, è Daniel Sanders che è stato costretto a ritirarsi dopo l’incidente patito durante il trasferimento. Un brutto colpo per il centauro e per il team GasGas che, come se non bastasse, non è riuscita a mantenere nemmeno la testa della classifica generale in questo infausto appuntamento di una delle competizioni più affascinanti ed emozionanti.matrigna ed imprevedibile, quindi, per gli ex sovrani della generale. Sam Sundarland, infatti, non è riuscito a difendere il primato: il britannico è apparso in netta difficoltà pagando ben venticinque minuti dal battistrada odierno. Distacco fatale, ovviamente, anche nella graduatoria riepilogativa di tutte le tappe percorse fin qui. La...

Advertising

dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - SkySportMotoGP : ?? INCREDIBILE PETRUCCI ?? Danilo entra nella storia, è il primo pilota ?? I DETTAGLI ? - MotoriNoLimits : Primo bilancio per Audi a metà Dakar 2022 - NeoClassicRally : RT @Rally_it: Dakar Classic - Il tocco vintage che mancava in Arabia -