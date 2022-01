Dakar 2022: Loeb vince la settima tappa, Van Beveren nuovo leader nelle moto (Di domenica 9 gennaio 2022) Sebastien Loeb vince la settima tappa della Dakar 2022. Il pilota Prodrive (BRX Hunter) ha chiuso i 701 chilometri (402 km di speciale) tra Riyad e Al Dawadimi con 5’26” di vantaggio su Nasser Al-Attiyah (Toyota). Quest’ultimo rimane però leader della corsa, proprio davanti a Loeb. Terzo posto per l’altro pilota della Toyota, Yazeed Al-Rahji, staccato di 53’31” dal leader. Per quanto riguarda le moto, il successo è andato a Jose Ignacio Cornejo (Honda). Sorride anche Adrien Van Beveren (Yamaha), che sale al comando della classifica generale. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Sebastienladella. Il pilota Prodrive (BRX Hunter) ha chiuso i 701 chilometri (402 km di speciale) tra Riyad e Al Dawadimi con 5’26” di vantaggio su Nasser Al-Attiyah (Toyota). Quest’ultimo rimane peròdella corsa, proprio davanti a. Terzo posto per l’altro pilota della Toyota, Yazeed Al-Rahji, staccato di 53’31” dal. Per quanto riguarda le, il successo è andato a Jose Ignacio Cornejo (Honda). Sorride anche Adrien Van(Yamaha), che sale al comando della classifica generale. SportFace.

Advertising

dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - redbullITA : Bellissimo ?????? @Petrux9 vince la quinta tappa #Dakar2022 è il primo pilota #MotoGP a farlo ????! ?? Non perdere il D… - SkySportMotoGP : ?? INCREDIBILE PETRUCCI ?? Danilo entra nella storia, è il primo pilota ?? I DETTAGLI ? - sportface2016 : #Dakar2022: Sebastien #Loeb vince la settima tappa, #VanBeveren nuovo leader nelle moto - Gazzetta_it : Dakar 2022, Loeb non molla su Al Attiyah: sua la settima tappa auto -