Dakar 2022, Danilo Petrucci: "Domenica lunatica, mi mancava il traino nel deserto. La moto stava peggio di me" (Di domenica 9 gennaio 2022) Non solo i problemi fisici, ma anche quelli tecnici stanno condizionando l'esperienza nella Dakar 2022 tra le moto di Danilo Petrucci, che quest'oggi ha chiuso la settima tappa al 30° posto. Una giornata dunque di certo non positiva per l'azzurro, concludendo la gara da Riyadh ad Al Dawadimi con un importante distacco dal primo classificato, José Ignacio Cornejo Florimo, pari a +27'07". La Gazzetta dello Sport ha riportato le parole di Petrucci al termine della settima tappa della Dakar; il pilota, non soddisfatto del risultato, ha analizzato la sua gara: "Tutti mi hanno detto che questa esperienza dovevo viverla al 100%, e difatti mi mancava il traino nel deserto! (ride, ndr) Oggi è stata una Domenica ...

