"Da 600 fino a 3.600 euro". Walter Ricciardi; chi non si vaccina? Come deve essere sanzionato (Di domenica 9 gennaio 2022) "Quale sarebbe stata una sanzione idonea per chi non si vaccina?": Veronica Gentili ha posto questa domanda a Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, a Controcorrente su Rete 4. A quel punto l'esperto ha fatto l'esempio dell'Austria: "Si parte da una base di 600 euro e nel momento in cui il soggetto non risolve la propria situazione arriva fino a 3.600 euro. La sanzione non deve essere una tantum, ma deve essere ripetuta finché non si sana la propria condizione". Poi l'esempio della Grecia: "Il governo greco, con un minore potere d'acquisto, ha imposto la sanzione di 100 euro al mese fino a quando il soggetto non si vaccina. Questi sono due ...

