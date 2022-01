Covid, ultime news. Rientro a scuola, Bianchi: "Siamo pronti, ma mancherà del personale" (Di domenica 9 gennaio 2022) Il ministro dell'Istruzione alla vigilia del ritorno in classe: "Siamo preoccupati come tutti, ma abbiamo approvato regole chiare e precise". Rinviata la riapertura in Campania, il governo impugna l'ordinanza. Sale la pressione ospedaliera: crescono i ricoveri ordinari (+717, 15.647) e le terapie intensive (+37, 1.595). I nuovi contagi sono 155.659, con 157 morti e tasso di positività al 15,7%. Il commissario Figliuolo alle Regioni: "Attivare finestre straordinarie per la vaccinazione degli over 50" Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 gennaio 2022) Il ministro dell'Istruzione alla vigilia del ritorno in classe: "preoccupati come tutti, ma abbiamo approvato regole chiare e precise". Rinviata la riapertura in Campania, il governo impugna l'ordinanza. Sale la pressione ospedaliera: crescono i ricoveri ordinari (+717, 15.647) e le terapie intensive (+37, 1.595). I nuovi contagi sono 155.659, con 157 morti e tasso di positività al 15,7%. Il commissario Figliuolo alle Regioni: "Attivare finestre straordinarie per la vaccinazione degli over 50"

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - TgLa7 : #Covid: nuovo record Veneto,21.056 positivi in ultime 24 ore - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Oggi 197.552 contagi nelle ultime 24 ore, 184 le vittime. Il tasso di positività scende dal 22% al 16,… - sagittariuskidj : RT @teoricofallito: Lunedì si ritorna a #scuola giusto per far prendere il covid a chi non ha avuto occasione di prenderlo in queste ultime… - Cleo_55 : RT @GavinoSanna1967: Tutte notizie main stream ultime 24h: - In Africa nessuna strage; - Europa est quella messa meglio; - Virostar superva… -