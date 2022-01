Covid Toscana 9 gennaio: 12.454 nuovi positivi in un giorno (Di domenica 9 gennaio 2022) Firenze, 9 gennaio 2022 - Sono 12.454 i contagi registrati in Toscana nella giornata di domenia 9 gennaio. I tamponi processati sono stati 62.104 di cui 21.015 tamponi molecolari e 41.089 test ... Leggi su lanazione (Di domenica 9 gennaio 2022) Firenze, 92022 - Sono 12.454 i contagi registrati innella giornata di domenia 9. I tamponi processati sono stati 62.104 di cui 21.015 tamponi molecolari e 41.089 test ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Multa di 100 euro agli over 50 No vax, lo sfogo dell'infermiera della foto-simbolo della pandemia: 'Scelta assurda… - Versiliatoday : Covid, in Toscana altri 12.454 nuovi contagi - - FirenzePost : Covid, Toscana: 12.454 contagi, oggi 9 gennaio. Tasso positivi 20,05% - infoitinterno : Covid, Toscana: oltre 202.000 persone in isolamento • Imola Oggi - infoitinterno : Covid Toscana 9 gennaio: 12.454 nuovi positivi in un giorno -