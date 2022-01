Covid, stop a 180 treni regionali. Figliuolo: “La scuola è sicura. Pronto il piano post emergenza”. Remuzzi: “La discesa? Quando Omicron sarà dominante” (Di domenica 9 gennaio 2022) trenitalia riorganizzerà i collegamenti con cancellazioni pianificate. Ed è corsa al vaccino: somministrate 68.990, il numero più alto dallo scorso 15 ottobre, Quando furono 71.033. Il commissario: «Le dosi per i vaccini ci sono, il problema sarà convincere gli scettici. Le scuole? Sono sicure» Leggi su lastampa (Di domenica 9 gennaio 2022)talia riorganizzerà i collegamenti con cancellazioni pianificate. Ed è corsa al vaccino: somministrate 68.990, il numero più alto dallo scorso 15 ottobre,furono 71.033. Il commissario: «Le dosi per i vaccini ci sono, il problemaconvincere gli scettici. Le scuole? Sono sicure»

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Draghi ha sentito il presidente della Federcalcio Gravina invitandolo a valutare l'opportunità di sospen… - GiovaQuez : Le Regioni hanno chiesto lo stop ai tamponi per i soggetti asintomatici a causa dei numeri ritenuti ormai insostenibili #Covid_19 - petergomezblog : Misure Covid, il cdm vara all’unanimità nuovo decreto: obbligo vaccinale per gli over 50. Draghi decide di non spie… - 1solocapitan : RT @EsercitoCrucian: Con questi dati #ISS bisognerebbe APRIRE tutto, e inoltre: -Sanità-Recovery da 9 a 15mld -INTENSIVE da 9 a 13k -AULE… - rep_genova : Cremonesi (Galliera): 'Aumentano gli accessi in pronto soccorso del 30%, adesso serve un ospedale Covid per evitare… -