Covid, rientro in classe e burocrazia: in Italia il grande caos delle regole (Di domenica 9 gennaio 2022) Dpcm, decreti legge, protocolli, note aggiuntive, ordinanze. La burocrazia del rientro in aula è un mare magnum su cui naviga un numero sproporzionato di regole con cui devono avere a che fare... Leggi su ilmattino (Di domenica 9 gennaio 2022) Dpcm, decreti legge, protocolli, note aggiuntive, ordinanze. Ladelin aula è un mare magnum su cui naviga un numero sproporzionato dicon cui devono avere a che fare...

Advertising

sscnapoli : ?? Si comunica che i calciatori Malcuit e Petagna sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla s… - sscnapoli : ?? Eljif Elmas ha effettuato un tampone molecolare che ha confermato la negatività al Covid-19. La stessa era già st… - DSantanche : Dopo aerazione ventilata controllata da presidente @RegioneMarcheIT @AcquaroliF altra importante iniziativa per gar… - StreetNews24 : Il governo tira dritto, ma si moltiplicano gli appelli per la didattica a distanza o per un rinvio. Il ministro Bia… - StreetNews24 : Rientro a scuola e Covid, cresce il fronte della Dad -