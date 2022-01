Covid oggi Veneto, 13.973 contagi e 20 morti: bollettino 9 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 13.973 i nuovi contagi da Coronavirus registrati oggi, domenica 9 gennaio, in Veneto, a fronte dell’effettuazione di 20.090 tamponi molecolari e 79.286 antigenici. Lo riferisce il bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore si sono avuti 20 morti, per un numero complessivo di 12.559 decessi. In aumento i ricoveri: nei reparti ordinari ci sono 1.561 pazienti (+43), e 219 (+10) nelle terapie intensive I casi attualmente positivi sono 184.459. Fra le province quella di Verona è ancora la più colpita dal coronavirus (3.034), seguita da Vicenza (2.542), Padova (2.493), Treviso (2.227), Venezia (1.876), Rovigo (793), Belluno (562). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 13.973 i nuovida Coronavirus registrati, domenica 9, in, a fronte dell’effettuazione di 20.090 tamponi molecolari e 79.286 antigenici. Lo riferisce ildella Regione. Nelle ultime 24 ore si sono avuti 20, per un numero complessivo di 12.559 decessi. In aumento i ricoveri: nei reparti ordinari ci sono 1.561 pazienti (+43), e 219 (+10) nelle terapie intensive I casi attualmente positivi sono 184.459. Fra le province quella di Verona è ancora la più colpita dal coronavirus (3.034), seguita da Vicenza (2.542), Padova (2.493), Treviso (2.227), Venezia (1.876), Rovigo (793), Belluno (562). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

