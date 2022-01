Covid oggi Toscana, 12.454 contagi: bollettino 9 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 12.454 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 9 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 12.454 su 62.104 test di cui 21.015 tamponi molecolari e 41.089 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 20,05% (74,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.414.708. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 12.454 ida coronavirus in, 92022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 12.454 su 62.104 test di cui 21.015 tamponi molecolari e 41.089 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 20,05% (74,5% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 7.414.708. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid: obbligo vaccinale da subito… - Antipeppe : @539th Bilancio sett. Toscana diagnosi +39.2% (non malvagio rispetto al +309% della scorsa sett rispetto a quella p… - crotone24news : Covid, bollettino pesante: altri 2.576 casi in Calabria, aumentano i ricoveri: In Calabria, ad oggi, il totale dei… -