Covid oggi Puglia | 4 904 contagi | bollettino 9 gennaio

Sono 4.904 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 9 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 61.193 tamponi. Registrato un morto. I nuovi contagi sono così suddivisi per provincia: Provincia di Bari 1.310; Provincia di Bat 445; Provincia di Brindisi 949; Provincia di Foggia 501; Provincia di Lecce 1.197; Provincia di Taranto 431; Residenti fuori regione 60; Provincia in definizione 11. Le persone attualmente positive sono 62.330. In ospedale, i pazienti Covid ricoverati in area non critica sono 428. In terapia intensiva, invece, 40 persone.

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Covid, le notizie di oggi: battaglia su riapertura scuola: pressing Regioni per il rinvio. Lunedì Draghi spiega nuove misure Fanpage.it Napoli, impennata di mamme No vax: “Ogni giorno sette parti con il Covid” Oltre settanta parti dal primo gennaio a oggi nel Policlinico Federico II. Il sessanta per cento di queste donne aveva il Covid. In forme più o meno grave, ma sempre ad alto rischio. Dati allarmanti s ...

Straordinario/Covid-19: la Francia non è l’unico Paese che “fa arrabbiare i non vaccinati” La maggior parte dei Paesi del mondo ha scommesso sul vaccino contro il Covid-19, per uscire dall’epidemia, che ha spinto molti Paesi a prendere varie misure contro i “non vaccinati”, riporta la ...

Oltre settanta parti dal primo gennaio a oggi nel Policlinico Federico II. Il sessanta per cento di queste donne aveva il Covid. In forme più o meno grave, ma sempre ad alto rischio. Dati allarmanti s ...La maggior parte dei Paesi del mondo ha scommesso sul vaccino contro il Covid-19, per uscire dall’epidemia, che ha spinto molti Paesi a prendere varie misure contro i “non vaccinati”, riporta la ...