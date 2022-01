Covid oggi Lombardia, 36.858 e 38 morti: bollettino 9 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 36.858 i contagi da coronavirus in Lombardia oggi, 9 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute sulla regione. Registrati altri 38 morti, che portano a 35-403 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 509.128 (+ 33.136), mentre i dimessi/guariti sono 992.666 (+ 3.684). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 36.858 i contagi da coronavirus in, 92022, secondo numeri e datideldi Protezione Civile e ministero della Salute sulla regione. Registrati altri 38, che portano a 35-403 il totale delle vittime dall’inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 509.128 (+ 33.136), mentre i dimessi/guariti sono 992.666 (+ 3.684). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ricpuglisi : Niente male il @Corriere oggi: 23 (VENTITRÉ) notizie consecutive sul Covid. VERGOGNA. - sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - Adnkronos : #Covid #Israele, forte aumento di casi gravi: 205 in un giorno. - Renata91493146 : .Il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha espresso apprezzamento per l'alto tasso di vaccinale tra i più vul… - MarcofilippoM : @GiacomoGorini Veramente se l'Italia avesse avuto lungimiranza sul covid, oggi non saremmo in questa condizione. Pu… -