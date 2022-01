Covid oggi Italia, Figliuolo: “Barriera vaccini funziona” (Di domenica 9 gennaio 2022) “La variante Omicron è stata una variabile che ha scombussolato i piani, i contagi sono tanti però sono legati anche a molti tamponi fatti”. Così il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo a Mezz’Ora in più su Rai Tre. “La crescita esponenziale dei contagi è stata accompagnata a una crescita lineare dell’ospedalizzazione e delle terapie intensive”, ha spiegato. Un rischio di terapia intensiva 25 volte superiore per i non vaccinati. “Se noi facciamo un confronto tra i dati di questi giorni e quelli dell’anno scorso, con un decimo dei contagi, allora avevamo molte più ospedalizzazioni e decessi. La Barriera dei vaccini ha funzionato, si vede che nei 120 giorni la Barriera tiene molto”. Figliuolo spiega che “in questo momento su una ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 gennaio 2022) “La variante Omicron è stata una variabile che ha scombussolato i piani, i contagi sono tanti però sono legati anche a molti tamponi fatti”. Così il commissario straordinario per l’emergenza-19 Francesco Paoloa Mezz’Ora in più su Rai Tre. “La crescita esponenziale dei contagi è stata accompagnata a una crescita lineare dell’ospedalizzazione e delle terapie intensive”, ha spiegato. Un rischio di terapia intensiva 25 volte superiore per i non vaccinati. “Se noi facciamo un confronto tra i dati di questi giorni e quelli dell’anno scorso, con un decimo dei contagi, allora avevamo molte più ospedalizzazioni e decessi. Ladeihato, si vede che nei 120 giorni latiene molto”.spiega che “in questo momento su una ...

Advertising

sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - Agenzia_Ansa : Pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore da oggi l'ultimo decreto legge anti-Covid: obbligo vaccinale da subito… - Agenzia_Ansa : FLASH | Un'assemblea d'urgenza è stata convocata per oggi dalla Lega di serie A per affrontare il tema dell'emergen… - Adnkronos : #Figliuolo: “La barriera dei #vaccini tiene nei 120 giorni”. #Covid. - linetta53 : Covid Israele oggi, forte aumento di casi gravi: 205 in un giorno -