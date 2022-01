Covid oggi Italia, Figliuolo: “Barriera vaccini funziona” (Di domenica 9 gennaio 2022) “La variante Omicron è stata una variabile che ha scombussolato i piani, i contagi sono tanti però sono legati anche a molti tamponi fatti”. Così il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo a Mezz’Ora in più su Rai Tre. “La crescita esponenziale dei contagi è stata accompagnata a una crescita lineare dell’ospedalizzazione e delle terapie intensive”, ha spiegato. Un rischio di terapia intensiva 25 volte superiore per i non vaccinati. “Se noi facciamo un confronto tra i dati di questi giorni e quelli dell’anno scorso, con un decimo dei contagi, allora avevamo molte più ospedalizzazioni e decessi. La Barriera dei vaccini ha funzionato, si vede che nei 120 giorni la Barriera tiene molto”. Figliuolo spiega che “in questo momento su una ... Leggi su italiasera (Di domenica 9 gennaio 2022) “La variante Omicron è stata una variabile che ha scombussolato i piani, i contagi sono tanti però sono legati anche a molti tamponi fatti”. Così il commissario straordinario per l’emergenza-19 Francesco Paoloa Mezz’Ora in più su Rai Tre. “La crescita esponenziale dei contagi è stata accompagnata a una crescita lineare dell’ospedalizzazione e delle terapie intensive”, ha spiegato. Un rischio di terapia intensiva 25 volte superiore per i non vaccinati. “Se noi facciamo un confronto tra i dati di questi giorni e quelli dell’anno scorso, con un decimo dei contagi, allora avevamo molte più ospedalizzazioni e decessi. Ladeihato, si vede che nei 120 giorni latiene molto”.spiega che “in questo momento su una ...

