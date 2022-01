Covid oggi Italia, 155.659 contagi e 157 morti: bollettino 9 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 155.659 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, domenica 9 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 155.659 i nuovida coronavirus in, domenica 92022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero ...

Advertising

ricpuglisi : Niente male il @Corriere oggi: 23 (VENTITRÉ) notizie consecutive sul Covid. VERGOGNA. - sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - Adnkronos : #Covid #Israele, forte aumento di casi gravi: 205 in un giorno. - bicidiario : RT @539th: Che il 40% dei posti letto in Area Medica pre covid sia occupato da pazienti con infezione SARSCoV2 oggi è una cosa che mi lasci… - provinciasulcis : Sono stati 1.308 i tamponi antigenici eseguiti oggi a Carbonia, nell'ambito dello screening organizzati per accerta… -