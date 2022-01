Covid oggi Italia, 155.659 contagi e 157 morti: bollettino 9 gennaio (Di domenica 9 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 155.659 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, domenica 9 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 157 morti. In Italia sono 1.943.979 gli attuali positivi. Le vittime delle ultime 24 ore portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 139.038. I tamponi in più da ieri sono 993.201 con un tasso di positività del 15,67%. Salgono a 15.647 i ricoverati (+717), mentre sono 1.597 i pazienti in terapia intensiva (+38 con 142 ingressi in 24 ore). Sono 30.399 in più infine i guariti nelle ultime 24 ore (5.353.922 in totale). ECCO I DATI DELLE REGIONI ABRUZZO - Sono 4.630 i contagi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) (Adnkronos) - Sono 155.659 i nuovida coronavirus in, domenica 92022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 157. Insono 1.943.979 gli attuali positivi. Le vittime delle ultime 24 ore portano il totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 139.038. I tamponi in più da ieri sono 993.201 con un tasso di positività del 15,67%. Salgono a 15.647 i ricoverati (+717), mentre sono 1.597 i pazienti in terapia intensiva (+38 con 142 ingressi in 24 ore). Sono 30.399 in più infine i guariti nelle ultime 24 ore (5.353.922 in totale). ECCO I DATI DELLE REGIONI ABRUZZO - Sono 4.630 i...

ricpuglisi : Niente male il @Corriere oggi: 23 (VENTITRÉ) notizie consecutive sul Covid. VERGOGNA. - sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - Adnkronos : #Covid #Israele, forte aumento di casi gravi: 205 in un giorno. - la_staxy : RT @SkyTG24: 'Se confrontiamo i dati di oggi con quelli dell'anno scorso, osserviamo che con un decimo dei contagi avevamo quasi il doppio… - Chiara58015306 : RT @infosferanews: Domani conferenza stampa di #Draghi e oggi e’ in tendenza #DraghiVattene. #Covid_19 #COVID19 #Omikron #vaccino #speranza… -