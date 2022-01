Covid: oggi al GOM di Reggio Calabria 10 ricoveri e 5 dimissioni. Sono 128 i ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva. Il BOLLETTINO (Di domenica 9 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 9 gennaio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

borghi_claudio : E pure la terza dose #funzionicchia. Covid oggi Israele, sfiorati i 17mila contagi: nuovo record - CarloVerdelli : La bella politica, proprio. Invece di ricompattarsi per la micidiale offensiva del Covid, il governo si sparpaglia.… - sportface2016 : +++La Lega di #SerieA ha convocato, per oggi, un'assemblea d'urgenza+++ #Covid_19 - infoitinterno : Covid, al via campagna “booster” per target 12-15 anni: da oggi le prenotazioni - infoitinterno : Covid Ragusa, terza dose booster per target 12-15 anni: da oggi le prenotazioni -