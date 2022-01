Covid oggi Abruzzo | 4 630 contagi | bollettino 9 gennaio

Leggi su italiasera

(Di domenica 9 gennaio 2022) Sono 4.630 ida coronavirus in, 92022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 7 morti. I nuovi casi (di cui 3.593 emersi da test antigenico), di età compresa tra 4 mesi e 101 anni, sono stati rilevati su 5.661 tamponi molecolari e 59.817 test antigenici. Gli altri numeri: +425 guariti, 48.460 attualmente positivi (+4.195), 291 ricoverati in area medica (+9), 27 in terapia intensiva (invariato), 48.042 in isolamento domiciliare (+4.086). L'articolo proviene da Italia Sera.