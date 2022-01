Covid, nove nuovi ricoveri all’ospedale ‘San Pio’ (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – nove nuovi ricoveri nelle ultime 24ore nell’area Covid dell’ospedale ‘San Pio’ di Benevento. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero del nosocomio di via Pacevecchia. I pazienti positivi ricoverati salgono a 76: 34 sono sanniti e 42 risiedono fuori provincia. Di questi, 5 sono degenti in Terapia Intensiva, 1 in Terapia Intensiva Neonatale, 12 in Pneumologia/Sub Intensiva, 23 nel reparto di Malattie Infettive, 33 in Medicina Interna e 2 nell’Area isolamento Covid del pronto soccorso. Dal febbraio 2020, i pazienti positivi al Covid-19 deceduti alla data odierna ammontano a 369 su complessivi 1571 trattati (sospetti 214 e accertati 1357) presso l’Area Covid dedicata, mentre i guariti ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –nelle ultime 24ore nell’areadell’ospedaledi Benevento. E’ quanto emerge dal bollettino giornaliero del nosocomio di via Pacevecchia. I pazienti positivi ricoverati salgono a 76: 34 sono sanniti e 42 risiedono fuori provincia. Di questi, 5 sono degenti in Terapia Intensiva, 1 in Terapia Intensiva Neonatale, 12 in Pneumologia/Sub Intensiva, 23 nel reparto di Malattie Infettive, 33 in Medicina Interna e 2 nell’Area isolamentodel pronto soccorso. Dal febbraio 2020, i pazienti positivi al-19 deceduti alla data odierna ammontano a 369 su complessivi 1571 trattati (sospetti 214 e accertati 1357) presso l’Areadedicata, mentre i guariti ...

Advertising

anteprima24 : ** #Covid, nove nuovi #Ricoveri all'ospedale 'San Pio' ** - mila_sgf : - MarceVann : RT @marimuscara: DISUGUAGLIANZE Pillole Merck anti-Covid, più a Sud vai meno ne hai diritto: in Calabria nove volte meno che in Liguria Il… - Corry08101961 : RT @marimuscara: Pillole Merck anti-Covid, più a Sud vai meno ne hai diritto: in Calabria nove volte meno che in Liguria - marimuscara : DISUGUAGLIANZE Pillole Merck anti-Covid, più a Sud vai meno ne hai diritto: in Calabria nove volte meno che in Ligu… -