Covid | news Prosegue scontro su ripresa scuola Figliuolo | Barriera vaccini tiene LIVE

(Di domenica 9 gennaio 2022) Pressing per il rinvio o la dad. Governo pronto a impugnare l'ordinanza di De Luca. Il Miur precisa che le scuole sono autorizzate a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti. Il commissario: "Ieri ho inviato alle Regioni una circolare per attivare delle finestre straordinarie di vaccinazioni per gli over 50". Attesa per la conferenza stampa di Draghi sulle misure prese