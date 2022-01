Covid, news. Bollettino: 155.659 nuovi casi e 157 morti, tasso di positività 15,7%. LIVE (Di domenica 9 gennaio 2022) Processati 993.201 tamponi. Rientro a scuola, pressing per il rinvio o la Dad. Governo pronto a impugnare l'ordinanza di De Luca. Il Miur precisa che le scuole sono autorizzate a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti. Il commissario Figliuolo: "Ieri ho inviato alle Regioni una circolare per attivare delle finestre straordinarie di vaccinazioni per gli over 50" Leggi su tg24.sky (Di domenica 9 gennaio 2022) Processati 993.201 tamponi. Rientro a scuola, pressing per il rinvio o la Dad. Governo pronto a impugnare l'ordinanza di De Luca. Il Miur precisa che le scuole sono autorizzate a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti. Il commissario Figliuolo: "Ieri ho inviato alle Regioni una circolare per attivare delle finestre straordinarie di vaccinazioni per gli over 50"

