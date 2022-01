Covid, nelle ultime 24 ore sono 36.858 nuovi contagi in Lombardia: 3.733 a Bergamo (Di domenica 9 gennaio 2022) Bergamo. Quasi due milioni di positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Italia: per la precisione 1.943.979 sono gli attualmente positivi, 125.086 in più rispetto a sabato 8 gennaio. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 7.436.939 e i morti 139.038. sono i dati resi noti dal Ministero della Salute. sono 993.201 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è al 15,7%, rispetto al 16,2% di ieri. sono 1.595 i pazienti in terapia intensiva, 38 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 142. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 15.647, ovvero 717 ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 gennaio 2022). Quasi due milioni di positivi al24 ore in Italia: per la precisione 1.943.979gli attualmente positivi, 125.086 in più rispetto a sabato 8 gennaio. Dall’inizio della pandemia i casi totali7.436.939 e i morti 139.038.i dati resi noti dal Ministero della Salute.993.201 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati24 ore in Italia. Il tasso di positività è al 15,7%, rispetto al 16,2% di ieri.1.595 i pazienti in terapia intensiva, 38 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri142. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari15.647, ovvero 717 ...

Advertising

sscnapoli : ?? Victor è negativo al Covid-19 ?? @victorosimhen9 rientrerà in Italia nelle prossime ore! ?? #ForzaNapoliSempre - Agenzia_Ansa : I ricoveri nelle unità di terapia intensiva per Covid-19 sono 25,6 volte più numerosi nei non vaccinati rispetto a… - Agenzia_Ansa : Il premier Draghi terrà lunedì una conferenza stampa, che servirà per illustrare il pacchetto di misure messe in ca… - stefano_gatto97 : RT @Tg1Rai: Nelle feste natalizie il #Turismo ha rifiatato nelle città d'arte. #Venezia #Covid_19 - IlModeratoreWeb : Covid, 155.659 nuovi casi e 157 decessi nelle ultime 24 ore - -