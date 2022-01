Covid, il Comitato Genitori per la Scuola Benevento: “Subiamo decisioni discriminanti” (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Egr. Dirigenti scolastici, quali Genitori di alunni ed alunne di istituti scolastici colpiti dall’ordinanza di chiusura regionale ed a seguito della quale è stata comunicata l’attivazione della DAD da lunedì 10 gennaio, volevamo sottoporre alla Vs attenzione poche e brevi riflessioni. Non riteniamo di dover entrare nelle valutazioni di legittimità né del provvedimento della Regione, che ha solo sospeso le lezioni in presenza ma non disposto la DAD, né delle conseguenti misure da Voi adottate per la didattica, pur consapevoli della chiarezza della norma di cui all’art. 1 del DL 111/2021 che consente tale facoltà solo in zona rossa; non è questa certamente la sede e comprendiamo gli enormi sforzi fatti dagli Istituti scolastici per garantire il funzionamento regolare del servizio scolastico”. Così in una nota il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “Egr. Dirigenti scolastici, qualidi alunni ed alunne di istituti scolastici colpiti dall’ordinanza di chiusura regionale ed a seguito della quale è stata comunicata l’attivazione della DAD da lunedì 10 gennaio, volevamo sottoporre alla Vs attenzione poche e brevi riflessioni. Non riteniamo di dover entrare nelle valutazioni di legittimità né del provvedimento della Regione, che ha solo sospeso le lezioni in presenza ma non disposto la DAD, né delle conseguenti misure da Voi adottate per la didattica, pur consapevoli della chiarezza della norma di cui all’art. 1 del DL 111/2021 che consente tale facoltà solo in zona rossa; non è questa certamente la sede e comprendiamo gli enormi sforzi fatti dagli Istituti scolastici per garantire il funzionamento regolare del servizio scolastico”. Così in una nota il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Le condizioni sono mature per l'obbligo vaccinale per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti', dice Franc… - anteprima24 : ** Covid, il Comitato Genitori per la Scuola ##Benevento: 'Subiamo decisioni discriminanti' **… - DaniloMapelli : Comitato anti covid 19 che cazzo capiscono guardate - cosmico77 : RT @ultimenotizie: La #varianteOmicron fa crescere i contagi Covid e 'nei prossimi 30 giorni stando ai ritmi attuali avremo 2500 morti tra… - AngelicaTenace : @ladyonorato Il #CTS, Comitato Tecnico Scientifico aveva disposto le linee guida per le cure domiciliari #Covid, sv… -