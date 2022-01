Covid: Francia, 296 mila casi in 24 ore (Di domenica 9 gennaio 2022) La Francia ha registrato altri 296.097 contagi di Covid - 19 nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Parigi. La media dei casi negli ultimi 7 giorni è di 265.837. . 9 gennaio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 gennaio 2022) Laha registrato altri 296.097 contagi di- 19 nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie di Parigi. La media deinegli ultimi 7 giorni è di 265.837. . 9 gennaio 2022

TgLa7 : ??#Covid, #Francia: 296.097 nuovi casi in 24 ore?? - DadoneFabiana : Oggi Paesi come la Francia stanno puntando sullo #smartworking per contenere la corsa del Covid, l’Italia cosa farà… - Adnkronos : La #Francia ha scoperto una nuova variante: è una 'lontana parente' di #Omicron. #covid - Valenti51545141 : RT @GeMa7799: Covid, Francia: governo non imporrà obbligo vaccinale - sabri1271 : RT @Adnkronos: #Covid Francia, governo non imporrà #obbligovaccinale. -